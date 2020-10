Roma, panico al supermercato: 41enne aggredisce i clienti con un mattone e sputa ai poliziotti (Di giovedì 8 ottobre 2020) panico davanti a un supermercato Conad a Roma. Un 41enne con un mattone in mano, in via Castel di Leva, ha spaventato i clienti che si apprestavano a fare la spesa. I dipendenti del supermercato per riportare la calma hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ma quando i poliziotti sono giunti sul posto la situazione è degenerata. Poco collaborativo con gli agenti l’uomo si è subito rifiutato di fornire le proprie generalità. Quando infatti i poliziotti gli hanno chiesto i documenti per identificarlo lui ha iniziato ai insultarli e sputargli addosso. Urlando: “Pezzi di m****”, “Fr***”, “Infami”. Soltanto al termine di una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020)davanti a unConad a. Uncon unin mano, in via Castel di Leva, ha spaventato iche si apprestavano a fare la spesa. I dipendenti delper riportare la calma hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ma quando isono giunti sul posto la situazione è degenerata. Poco collaborativo con gli agenti l’uomo si è subito rifiutato di fornire le proprie generalità. Quando infatti igli hanno chiesto i documenti per identificarlo lui ha iniziato ai insultarli ergli addosso. Urlando: “Pezzi di m****”, “Fr***”, “Infami”. Soltanto al termine di una ...

