Recovery Fund | arriva lo stop del Parlamento Ue | “Colloqui interrotti Impossibile andare avanti”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ scontro tra ilEuropeo e la Germania suli colloqui sul bilancio Ue. BRUXELLES – E’ scontro tra ilEuropeo e la Germania sul. Ad accendere la tensione è stato proprio Berlino definendo “deplorevole” la decisione presa dall’organismo guidato da Sassoli di non proseguire le trattative. “I colloqui sul bilancio Ue – ha conferma Jamie Dutch, portavoce del, riportato dal Corriere della Sera – sono. Senza una valida proposta da parte della presidenza tedesca dell’Ue per aumentare i massimali, èavanti. I margini e la ...

borghi_claudio : @MPoltero Si. Contentissimo. Credo di aver detto un milione di volte che il recovery fund è una fregatura. Se voi p… - fattoquotidiano : Recovery fund, il Parlamento Ue chiede al Consiglio più risorse: stop ai negoziati. La Germania: ‘Da loro ostruzion… - Corriere : Il Parlamento Ue blocca i negoziati sui finanziamenti europei - dumbo54 : RT @borghi_claudio: @MPoltero Si. Contentissimo. Credo di aver detto un milione di volte che il recovery fund è una fregatura. Se voi prefe… - Heisenberg_303 : RT @borghi_claudio: @MPoltero Si. Contentissimo. Credo di aver detto un milione di volte che il recovery fund è una fregatura. Se voi prefe… -

È scontro aperto tra Parlamento europeo e Consiglio sul negoziato per arrivare a un accordo sul bilancio Ue 2021-2027 e il piano Next Generation Eu (NGEU), di cui il Recovery Fund è il principale ...Da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato dal vertice europeo di luglio, con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il recovery fund destinato per una buona fetta all’Italia, data ...