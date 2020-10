PS5 e nuovi Trofei | ecco come cambia il sistema di livelli su next-gen

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il debutto di PS5 è sempre più vicino. Con la rivale Xbox Series X pronta a sbarcare nei negozi il 10 novembre 2020, la prossima console domestica di Sony sarà infatti in vendita il 19 dello stesso mese, intenzionata non solo a sedurre il popolo geek a suon di potenza bruta, servizi e giochi in esclusiva, ma pure a scontrarsi in una console war che pare anche a questo giro inevitabile. Al prezzo di 499,99 euro per l’edizione standard e di 399,99 euro per quella solo digitale – sprovvista cioè del lettore ottico per i dischi -, PlayStation 5 è fisiologicamente uno degli oggetti del desiderio dei gamer, che non vedono l’ora di lanciarsi nella-gen made in Japan. Non solo, con l’uscita di PS5, la “grande S” ha annunciato pure in via ufficiale importanti modifiche aldi ...