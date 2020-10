Prove libere F1 GP Eifel (Germania) 2020: orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 8 ottobre 2020) Comincia ufficialmente il weekend di gara al Gran Premio dell’Eifel. Venerdì 9 ottobre a partire dalle ore 11:00 team e piloti scenderanno sul tracciato tedesco del Nurburgring per disputare la prima sessione di Prove libere. Appuntamento anche nel pomeriggio alle ore 15:00 con lo start delle free practice 2 per ottimizzare il set-up nella simulazione qualifica e gara. Le Prove libere del GP dell’Eifel verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv disponibili per gli abbonati al pacchetto sport. GP Eifel – Venerdì 9 ottobre (diretta SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 11:00, Prove ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Comincia ufficialmente il weekend di gara al Gran Premio dell’. Venerdì 9 ottobre a partire dalle ore 11:00 team e piloti scenderanno sul tracciato tedesco del Nurburgring per disputare la prima sessione di. Appuntamento anche nel pomeriggio alle ore 15:00 con lo start delle free practice 2 per ottimizzare il set-up nella simulazione qualifica e gara. Ledel GP dell’verranno trasmesse insui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv disponibili per gli abbonati al pacchetto sport. GP– Venerdì 9 ottobre (SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 11:00,...

