Programmi TV di stasera, giovedì 8 Ottobre 2020. Su Rai3 in 1^ Tv «La battaglia dei sessi»

Emma Stone e Steve Carell in La battaglia dei sessi

Rai1, ore 21.35: Nero a Metà – Ultimi episodi - 1^Tv
Fiction di Marco Pontecorvo del 2020, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Antonia Liskova. Prodotta in Italia.
Verità nascoste: Un ragazzo chiede informazioni a medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato morto anche lui. Nel covo che credevano di Imardi viene trovato il suo cadavere: qualcuno lo ha murato vivo. Carlo e i suoi riprendono da capo l'indagine e arrivano a Leonardo Sfera che Marta, Muzo e Nusco molti anni prima hanno arrestato per l'omicidio della fidanzata.
La resa dei conti: Carlo intuisce da diversi fattori che è stato Nusco anni prima a uccidere Xenia ed è per questo che Sfera lo vuole morto: ha pagato per un delitto che ...

