Pomeriggio 5, Barbara d'Urso fa il botto: share alle stelle e Mediaset festeggia il sorpasso su La Vita in Diretta (Di giovedì 8 ottobre 2020) sorpasso, anche con Pomeriggio 5. Barbara d'Urso con il suo contenitore giornaliero (un appuntamento imperdibile da anni), batte ancora la concorrenza. La Vita Diretta raccoglie infatti il 15.3 per cento e la d'Urso vola al 15.7 per cento di share. E ai piani alti di Cologno Monzese si brinda di nuovo dopo i successi di questa stagione appena iniziata. Anche Live-Non è la d'Urso, il talk della domenica sera, si è confermato leader con picchi del 24% di share (contro Fabio Fazio e Massimo Giletti) e circa 9 milioni di interazioni in Rete. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020), anche con5.d'con il suo contenitore giornaliero (un appuntamento imperdibile da anni), batte ancora la concorrenza. Laraccoglie infatti il 15.3 per cento e la d'vola al 15.7 per cento di. E ai piani alti di Cologno Monzese si brinda di nuovo dopo i successi di questa stagione appena iniziata. Anche Live-Non è la d', il talk della domenica sera, si è confermato leader con picchi del 24% di(contro Fabio Fazio e Massimo Giletti) e circa 9 milioni di interazioni in Rete.

