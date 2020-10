Per ogni euro che spenderemo del Next Generation Eu, dovremo mettere in campo un’idea per l’Italia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Estratto dall’intervento al Senato sulla fiducia al governo per il decreto “agosto” di Tommaso Nannicini Con il voto al cosiddetto decreto “agosto”, dobbiamo chiudere una fase emergenziale, fatta di interventi giustamente ispirati a una logica risarcitoria, volti a risarcire persone e imprese per i costi della crisi. E dobbiamo aprire una fase progettuale, che metta al centro la crescita (una crescita sostenuta e sostenibile) e la giustizia sociale. Adesso governo e maggioranza devono chiedersi come farlo con la prossima legge di bilancio e con i fondi Next Generation EU. L’Italia ha un compito enorme, perché così come ha fatto da apripista in europa nella gestione dell’emergenza sanitaria, può giocare un ruolo da apripista su un uso progettuale delle risorse che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Estratto dall’intervento al Senato sulla fiducia al governo per il decreto “agosto” di Tommaso Nannicini Con il voto al cosiddetto decreto “agosto”, dobbiamo chiudere una fase emergenziale, fatta di interventi giustamente ispirati a una logica risarcitoria, volti a risarcire persone e imprese per i costi della crisi. E dobbiamo aprire una fase progettuale, che metta al centro la crescita (una crescita sostenuta e sostenibile) e la giustizia sociale. Adesso governo e maggioranza devono chiedersi come farlo con la prossima legge di bilancio e con i fondiEU. L’Italia ha un compito enorme, perché così come ha fatto da apripista inpa nella gestione dell’emergenza sanitaria, può giocare un ruolo da apripista su un uso progettuale delle risorse che ...

