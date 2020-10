Pagamenti elettronici | niente commissioni fino a 5 euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sarà più conveper tutti pagare un semplice caffè al bar con la carta di credito: il cliente farà una transazione utile ad avere il bonus sull’uso della moneta elettronica, che richiede un numero minimo di operazioni. Ed il gestore del locale non pagherà lesull’utilizzo del Pos. Lo prevede l’accordo raggiunto a Palazzo Chigi tra il Governo e gli operatori del settore, in base al quale verranno azzerate lesugli acquistia 5con pagamento elettronico. Accordo che rientra nel piano cashless con cui si punta a potenziare l’uso di carte di credito, Bancomat, app o bonifici a discapito dei contanti. Un piano che prenderà il via il 1° dicembre che rimborserà ai consumatori il 10% delle spese ...