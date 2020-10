Minacce e proiettili per presidente della Sampdoria (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 08 OTT - ll presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è rivolto alla Questura di Roma dove vive per sporgere una denuncia contro ignoti dopo una lunga serie di episodi di minaccia ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 08 OTT - llMassimo Ferrero si è rivolto alla Questura di Roma dove vive per sporgere una denuncia contro ignoti dopo una lunga serie di episodi di minaccia ...

