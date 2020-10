Mascherine sì | bavaglio no Tutto ciò che Conte non spiega

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Da oggi suil territorio italiano si dovrà usare la mascherina all'aperto. Nel decreto legge varato ieri dal governo c'è qualche rigidità in meno rispetto a quanto stabilivano ordinanze in vigore in alcune regioni, fra cui il Lazio: si potrà farne a meno ad esempio se chiaramente isolati da chiunque non sia stretto familiare. E' una norma in vigore, e ovviamente bisogna rispettarla anche perché le multe per le trasgressioni fioccheranno e saranno assai salate: da 400 a mille euro. Ma rispettare la legge non significa doverla per forza condividere o non poterla discutere, e onestamente penso che prima di obbligare qualcuno a un comportamento, bisognerebberne nel dettaglio le ragioni e rispondere a possibili obiezioni. Invece sullesi è fatta fin dall'inizio una ...