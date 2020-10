Mascherine obbligatorie ovunque. Il boom di contagi fa tornare il rigore (Di giovedì 8 ottobre 2020) Per chi trasgredisce previste multe da 400 a 1000 euro. L'impennata dei nuovi casi, ieri quasi 3700 con 31 decessi, è molto più di un campanello d'allarme. Il governo non esclude ulteriori misure di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Per chi trasgredisce previste multe da 400 a 1000 euro. L'impennata dei nuovi casi, ieri quasi 3700 con 31 decessi, è molto più di un campanello d'allarme. Il governo non esclude ulteriori misure di ...

Anche in Trentino mascherine sempre, anche all'aperto

Anche in Trentino l'uso della mascherina è diventato obbligatorio all'aperto e nei luoghi chiusi. Lo prevede il nuovo Decreto firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, che ha peraltro ...

