Lippi: “Juve-Napoli? Sono curioso di scoprire la decisione. Non si può creare un precedente” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. “Nessuno si aspettava questo peggioramento del numero dei positivi. E’ molto difficile adesso, ma se abbiamo iniziato con un protocollo accettato da tutti, dobbiamo andare avanti in questo modo. Sono curioso di come la giustizia sportiva deciderà in merito alla gara tra Juventus e Napoli, non si può creare un precedente“. Sull’Atalanta: “E’ la squadra che ha il gioco più completo a livello internazionale. Partecipano tutti al gioco, a volte rischiano qualcosa dietro e questo è il motivo per il quale Gollini nello scorso campionato è stato uno dei migliori portieri. Champions? Il PSG ha avuto fortuna, non meritava di passare contro i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ex ct della Nazionale, Marcello, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. “Nessuno si aspettava questo peggioramento del numero dei positivi. E’ molto difficile adesso, ma se abbiamo iniziato con un protocollo accettato da tutti, dobbiamo andare avanti in questo modo.di come la giustizia sportiva deciderà in merito alla gara tra Juventus e, non si puòun precedente“. Sull’Atalanta: “E’ la squadra che ha il gioco più completo a livello internazionale. Partecipano tutti al gioco, a volte rischiano qualcosa dietro e questo è il motivo per il quale Gollini nello scorso campionato è stato uno dei migliori portieri. Champions? Il PSG ha avuto fortuna, non meritava di passare contro i ...

cmdotcom : #Lippi: ‘#JuveNapoli, non si può creare un precedente. #Pirlo, #Conte e fidatevi su #Chiesa...'… - napolista : #Lippi: “#JuveNapoli? Sono curioso di scoprire la decisione. Non si può creare un precedente” A Sky Sport: “#Pirlo?… - TuttoMercatoWeb : Lippi: 'Curioso di vedere cosa verrà deciso per Juve-Napoli, non si può creare un precedente' - MPAPA090 : Su @SkySport Inter channel dopo ore di Inter stanno parlando anche della juve di Pirlo ovviamente con lippi li un p… - ilcontemax7 : RT @junews24com: Lippi: «Juve-Napoli? Qualcuno rispetta le regole e qualcuno no» - -