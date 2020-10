La Turchia schiera i suoi F-16 in Azerbaigian?

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Immagini satellitari risalenti all’inizio di questo mese confermano che in, presso l’aeroporto di Ganja, sono presenti almeno due F-16 Viper che quasi certamente appartengono all’Aeronautica Militare della. Le immagini, divulgate da Planet Labs e riportate per la prima volta da un reporter del New York Times, sono datate 3 ottobre 2020 e mostrano … InsideOver.

"Alla fine di luglio, la Turchia ha schierato diversi F-16 in Azerbaigian per le esercitazioni militari congiunte TurAz Qartali-2020. Allora, almeno cinque F-16 dell'aeronautica militare turca vennero ...