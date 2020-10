Il Roseto Comunale riapre in occasione della rifiorenza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – Da domenica 11 e fino al 25 ottobre, il Roseto di Roma riapre ai visitatori in occasione della rifiorenza autunnale delle rose. Il suggestivo giardino ai piedi dell’Aventino ospita una collezione botanica straordinaria, con oltre mille varieta’ di rose provenienti da tutto il mondo. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. “Invito concittadini e turisti a visitare un luogo magico curato dai giardinieri comunali. Una splendida occasione per ammirare le fioriture autunnali delle tante varieta’ di rose godendo di un panorama unico al mondo che spazia dal Palatino all’Osservatorio di Monte Mario.” “Con la sua preziosa collezione botanica, con il prestigioso concorso internazionale Premio Roma per la rose piu’ bella, il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – Da domenica 11 e fino al 25 ottobre, ildi Romaai visitatori inautunnale delle rose. Il suggestivo giardino ai piedi dell’Aventino ospita una collezione botanica straordinaria, con oltre mille varieta’ di rose provenienti da tutto il mondo. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. “Invito concittadini e turisti a visitare un luogo magico curato dai giardinieri comunali. Una splendidaper ammirare le fioriture autunnali delle tante varieta’ di rose godendo di un panorama unico al mondo che spazia dal Palatino all’Osservatorio di Monte Mario.” “Con la sua preziosa collezione botanica, con il prestigioso concorso internazionale Premio Roma per la rose piu’ bella, il ...

