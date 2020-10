Il cardinale Becciu torna a parlare: nessun illecito, io fedele al Papa (Di giovedì 8 ottobre 2020) torna a farsi vivo il cardinale Angelo Becciu e lo fa attraverso una nota del suo avvocato, Fabio Viglione, per ribadire la propria estraneità "a qualunque fatto illecito" e annunciare che "ogni accertamento confermerà la mia fedeltà al Papa. Sono sereno". «Becciu ribadisce la assoluta falsità degli addebiti sul proprio conto veicolati attraverso la stampa, confermando l'estraneità da qualunque fatto illecito. Attende con serenità gli esiti di ogni accertamento, in qualsiasi sede, che potranno finalmente confermare la propria fedeltà al Santo Padre e alla Chiesa», spiega il legale. «In particolare - prosegue la nota del legale del porporato - si sottolinea che né il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020)a farsi vivo ilAngeloe lo fa attraverso una nota del suo avvocato, Fabio Viglione, per ribadire la propria estraneità "a qualunque fatto" e annunciare che "ogni accertamento confermerà la mia fedeltà al. Sono sereno". «ribadisce la assoluta falsità degli addebiti sul proprio conto veicolati attraverso la stampa, confermando l'estraneità da qualunque fatto. Attende con serenità gli esiti di ogni accertamento, in qualsiasi sede, che potranno finalmente confermare la propria fedeltà al Santo Padre e alla Chiesa», spiega il legale. «In particolare - prosegue la nota del legale del porporato - si sottolinea che né il ...

