Genoa, Faggiano: “a Verona con la Primavera” (Di giovedì 8 ottobre 2020) I calciatori del Genoa continuano ad essere positivi al Coronavirus, sono ben 17. C’è preoccupazione in vista delle prossime partite di campionato, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha lanciato l’allarme. “A Verona con la Primavera, non è tutelata la salute né la regolarità del campionato. A Napoli noi ci siamo andati, altri ci hanno messo mezz’ora a dire no. Per salvare il campionato, facciamo 4-5 mesi di bolla. Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5, dopo i primi positivi, i tamponi sono stati fatti di nuovo ai primi positivi e agli altri che sono risultati positivi ancora devono fare il secondo tampone dopo il primo positivo. Abbiamo 17 giocatori inutilizzabili”. “Io a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) I calciatori delcontinuano ad essere positivi al Coronavirus, sono ben 17. C’è preoccupazione in vista delle prossime partite di campionato, Daniele, direttore sportivo del, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha lanciato l’allarme. “Acon la Primavera, non è tutelata la salute né la regolarità del campionato. A Napoli noi ci siamo andati, altri ci hanno messo mezz’ora a dire no. Per salvare il campionato, facciamo 4-5 mesi di bolla. Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5, dopo i primi positivi, i tamponi sono stati fatti di nuovo ai primi positivi e agli altri che sono risultati positivi ancora devono fare il secondo tampone dopo il primo positivo. Abbiamo 17 giocatori inutilizzabili”. “Io a ...

