Evasione, le nuove stime: nel 2018 è diminuita “in modo significativo” la propensione a evadere Iva e Irpef. Fa eccezione l’Imu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Iniziano a dare qualche piccolo frutto le misure di contrasto all’Evasione fiscale e gli interventi stimolo a pagare più o meno spontaneamente il dovuto, come le comunicazioni delle Entrate ai contribuenti che “dimenticano” di riportare in dichiarazione parte dei redditi. Il primo raggio di luce emerge dalle stime della Relazione sull’economia non osservata e sull’Evasione fiscale e contributiva – anno 2020 e del Rapporto sui risultati in materia di contrasto all’Evasione, allegati come ogni anno alla Nota di aggiornamento al Def. Nel 2018, secondo il documento preparato dalla Commissione di studio presieduta da Enrico Giovannini, la differenza tra entrate tributarie attese (al netto dei contributi) e gettito effettivo è scesa a 86,2 miliardi dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Iniziano a dare qualche piccolo frutto le misure di contrasto all’fiscale e gli interventi stimolo a pagare più o meno spontaneamente il dovuto, come le comunicazioni delle Entrate ai contribuenti che “dimenticano” di riportare in dichiarazione parte dei redditi. Il primo raggio di luce emerge dalledella Relazione sull’economia non osservata e sull’fiscale e contributiva – anno 2020 e del Rapporto sui risultati in materia di contrasto all’, allegati come ogni anno alla Nota di aggiornamento al Def. Nel, secondo il documento preparato dalla Commissione di studio presieduta da Enrico Giovannini, la differenza tra entrate tributarie attese (al netto dei contributi) e gettito effettivo è scesa a 86,2 miliardi dai ...

GeMa7799 : Raffica di controlli sull'Imu. Una sentenza della Cassazione spiana la strada a nuove verifiche..chi pensa di evita… - AforizmyFraszky : @F_Carpano @borghi_claudio @LaCastelliM5s @ale_villarosa @massimobitonci @massimogara Il governo giallo-verde non h… - nocchi_rita : RT @NetflixIT: Un po’ di titoli per soddisfare quella voglia mai sopita di vivere in un mondo con dinosauri e creature fantastiche: Alla r… -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione nuove Evasione, le nuove stime: nel 2018 è diminuita “in modo significativo” la propensione a evadere… Il Fatto Quotidiano A Monte di Procida parte il Pugliese-bis: nominata la nuova Giunta comunale

MONTE DI PROCIDA - Nominata la nuova Giunta comunale a Monte di Procida durante il primo consiglio della consiliatura bis di Peppe Pugliese. Eletto come Presidente del Consiglio Salvatore Capuano, men ...

Nuovi paradisi fiscali aggiunti alla lista nera Ue

I ministri delle Finanze dell'Unione europea hanno aggiunto Anguilla e Barbados alla lista nera dei paradisi fiscali dell'UE e hanno rimosso, dopo aver approvato le riforme necessarie, le Is ...

MONTE DI PROCIDA - Nominata la nuova Giunta comunale a Monte di Procida durante il primo consiglio della consiliatura bis di Peppe Pugliese. Eletto come Presidente del Consiglio Salvatore Capuano, men ...I ministri delle Finanze dell'Unione europea hanno aggiunto Anguilla e Barbados alla lista nera dei paradisi fiscali dell'UE e hanno rimosso, dopo aver approvato le riforme necessarie, le Is ...