ESL e Gunnar Optiks hanno iniziato la produzione fi occhiali da gioco

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L’organizzatore mondiale di esports ESL ha stipulato un accordo di partnership con l’aziendaper creare una linea di modelli diper giocatori. Il modello frutto della collaborazione prende il nome di ESL Blade ed è stato appena presentato al pubblico. Si tratta solo del secondo di una lunga e si spera per le due aziende fruttuosa collaborazione che avrà la durata di tre anni. ESL Blade deriva dal miglioramento del primo modello in assoluto prodotto dalla collaborazione delle due aziende: il Lighting Bolt 360: ESL Edition. ESL Blade vanta lenti certificate già presenti su altri prodotti die dotate della tecnologia Blue Light Protection Factor allo scopo di bloccare fino al 65 per cento le luci blu, le più pericolose provenienti dagli ...