(Di giovedì 8 ottobre 2020) Si continua a parlare dell’incontro scontro virtuale trae l’ex marito Flavio Briatore. I due, che ufficialmente trattengono un rapporto civile e d’amicizia per il bene del figlio Nathan Falco tanto da decidere d’abitare molto vicini, si sono attaccati tramite stampa e tv a causa di alcune dichiarazioni che la conduttrice ha fatto all’interno della casa del GFVIP.ha poi ricevuto una lettera di chiarimento da Briatore e questo ha tranquillizzato gli animi (visto che è una concorrente ufficiale del reality di Cinecittà non può sapere cosa succede al di fuori della casa). A commentare tutta la situazione anche l’exdella conduttrice che alla pagine di Nuovo ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione sul modo ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - QuotidianPost : Elisabetta Gregoraci, l’ex manager: “È ingrata e irriconoscente a Briatore” - Luca_zone : Ex manager Elisabetta Gregoraci tuona: “Briatore stanco delle sue cavolate”, e su Pierpaolo… - Luca_zone : RT @infoitcultura: Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci spiazza Pierpaolo Pretelli: ‘Sono innamorata fuori dalla casa’ - Luca_zone : Elisabetta Gregoraci sgancia la bomba e gela Pierpaolo Pretelli: ''Ho un amore fuori dalla Casa del #GFvip’'… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Francesco Bettuzzi non ha a che fare con il mondo dello spettacolo se non fosse per una love story, dal 2017 al 2019, con la bellissima Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha parlato di lui dentro la ...Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci allontana Pierpaolo Pretelli e dà anche una notizia inattesa: “Ho un amore fuori dalla Casa”. Da quando è entrata nel reality Elisabetta Gregoraci si parla ...