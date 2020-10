Eletti in quarantena? Un problema D' Inca | Così rischiamo la paralisi

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 8 ottobre 2020) "Non c'e' nessunpolitico nella maggioranza, i numeri ci sono alla Camera e al Senato. C'e' undi coronavirus, anche il parlamentare va ined e' unimportante per la stabilita' del nostro Paese, si rischia una. Con 14 persone con i sintomi si rischia di mettere intutto il parlamento". Lo dice Federico D'', ministro per i rapporti con il parlamento, a Rainews24. Segui su affaritaliani.it