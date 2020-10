Doc, nelle tue mani: ‘Aspettatevi emozioni’. La seconda stagione ci sarà (Di giovedì 8 ottobre 2020) La serie tv campione d’ascolti Doc – nelle tue mani, con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, avrà una seconda stagione. Ad annunciarlo Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, co-produttrice insieme a Rai Fiction del medical drama. Ma non solo: “un grande gruppo mondiale vuole comprare il format e realizzarlo in lingua inglese, per farlo girare per il mondo” ha annunciato alla presentazione avvenuta oggi. Intanto, dal 15 ottobre su Raiuno, e in 7 prime serate, Luca Argentero torna nei panni di Andrea Fanti, un personaggio che gli ha dato moltissime soddisfazioni: “Aspettatevi di tutto. Cambi di scena e casi in ogni puntata che terranno con il fiato sospeso, prima di un finale a sorpresa. I medici e gli infermieri si sono sentiti ben rappresentati. Quando è nata ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 8 ottobre 2020) La serie tv campione d’ascolti Doc –tue, con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, avrà una. Ad annunciarlo Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, co-produttrice insieme a Rai Fiction del medical drama. Ma non solo: “un grande gruppo mondiale vuole comprare il format e realizzarlo in lingua inglese, per farlo girare per il mondo” ha annunciato alla presentazione avvenuta oggi. Intanto, dal 15 ottobre su Raiuno, e in 7 prime serate, Luca Argentero torna nei panni di Andrea Fanti, un personaggio che gli ha dato moltissime soddisfazioni: “Aspettatevi di tutto. Cambi di scena e casi in ogni puntata che terranno con il fiato sospeso, prima di un finale a sorpresa. I medici e gli infermieri si sono sentiti ben rappresentati. Quando è nata ...

