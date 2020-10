Covid, l'Iss: 'In Italia le vittime under 50 sono 407, l'1% dei decessi' (Di giovedì 8 ottobre 2020) sono 407 i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni pari all'1% del totale di 36.008. In particolare, 89 avevano meno di 40 anni e, di questi, 14 non avevano diagnosticate ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020)407 i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni pari all'1% del totale di 36.008. In particolare, 89 avevano meno di 40 anni e, di questi, 14 non avevano diagnosticate ...

L’1% dei 36.008 pazienti deceduti per Coronavirus avevano meno di 50 anni. Sono in tutto 407: 89 avevano meno di 40 anni e, di questi, 14 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. I dati ...

E' quanto emerge dal Report sulle caratteristiche delle vittime da Covid-19 realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), aggiornato al 4 ottobre e che mostra che durante l'estate è anche ...

