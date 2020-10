Coronavirus, il report settimanale di Gimbe: contagi in netto aumento. Costanti ospedalizzati e terapie intensive. Primi effetti anche sui decessi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana 30 settembre-6 ottobre, rispetto alla precedente, un netto incremento nel trend dei nuovi casi di contagio da Coronavirus (17.252 vs 12.114) a fronte di un numero di poco superiore di casi testati (429.984 vs 394.396), oltre a un rilevante aumento del rapporto positivi/casi testati (4% vs 3,1%). Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi (60.134 vs 50.630) e, sul fronte degli ospedali, aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (3.625 vs 3.048) e in terapia intensiva (319 vs 271). Continuano a salire, seppur lentamente, anche i decessi (155 vs 137). “Nell’ultima settimana – afferma il presidente della stessa Fondazione Nino Cartabellotta – la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva, nella settimana 30 settembre-6 ottobre, rispetto alla precedente, unincremento nel trend dei nuovi casi dio da(17.252 vs 12.114) a fronte di un numero di poco superiore di casi testati (429.984 vs 394.396), oltre a un rilevantedel rapporto positivi/casi testati (4% vs 3,1%). Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi (60.134 vs 50.630) e, sul fronte degli ospedali, aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (3.625 vs 3.048) e in terapia intensiva (319 vs 271). Continuano a salire, seppur lentamente,(155 vs 137). “Nell’ultima settimana – afferma il presidente della stessa Fondazione Nino Cartabellotta – la ...

istsupsan : Nel secondo trimestre dell’epidemia di #Covid19 è aumentata leggermente l’età media dei decessi (da 77,8 a 81,7 ann… - AvisSeregno : RT @istsupsan: Nel secondo trimestre dell’epidemia di #Covid19 è aumentata leggermente l’età media dei decessi (da 77,8 a 81,7 anni). Il da… - robertopontillo : RT @Open_gol: Coronavirus, il report dell’Iss: aumenta l’età media delle vittime di Covid-19, l’1% è under 50 - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Coronavirus, il report dell’Iss: aumenta l’età media delle vittime di Covid-19, l’1% è under 50 - Open_gol : Coronavirus, il report dell’Iss: aumenta l’età media delle vittime di Covid-19, l’1% è under 50 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, report Iss: “Età media dei deceduti è aumentata nel secondo trimestre di pandemia” Nurse Times Coronavirus, 57 positivi in un centro di accoglienza di Sassari

Nella mattinata di giovedì 8 ottobre nel centro doa ccoglienza di Priedda Niedda, in provincia di Sassari, sono risultati positivi al coronavirus ben 57 immigrati ... Sardegna quarta per ...

Qualità dell’aria, meccanismi biologici e Covid-19

meccanismi biologici e Covid-19 Qualità dell'aria e pollini a Forlì nel mese di settembre 2020 In Settimana Qualità dell'aria e pollini a Forlì nel mese di settembre 2020 Meteo ARPA Emilia romagna (2 ...

Nella mattinata di giovedì 8 ottobre nel centro doa ccoglienza di Priedda Niedda, in provincia di Sassari, sono risultati positivi al coronavirus ben 57 immigrati ... Sardegna quarta per ...meccanismi biologici e Covid-19 Qualità dell'aria e pollini a Forlì nel mese di settembre 2020 In Settimana Qualità dell'aria e pollini a Forlì nel mese di settembre 2020 Meteo ARPA Emilia romagna (2 ...