Bollo auto 2020 e revisioni: decreto cura Italia, arrivano le proroghe (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra Rc auto, multe, revisioni e Bollo auto 2020, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che gli automobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’auto è rimasta parcheggiata da ormai due mesi. arrivano le proroghe previste dal decreto cura Italia in fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze degli automobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria. Bollo auto 2020 e revisioni: arrivano le proroghe La sospensione (e ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra Rc, multe,, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che glimobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’è rimasta parcheggiata da ormai due mesi.lepreviste dalin fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze deglimobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria.leLa sospensione (e ...

andreascotto1 : @Vince7914 Altro che bollo auto - maxkava : @PandaSorn Cioè nel caso del bollo auto dal sito di regione Piemonte? (Però così perdi la bellezza di fare tutto in 30 sec via cell!) - Ginestra9 : @paolinab @IaconaRiccardo @GDF Cio' che ho scritto prescinde dal'fattore covid'. Quando l'illegalita' è talmente pa… - ClubAlfaIt : Bollo auto noleggio lungo termine: le società salvano tutto #NoleggioLungoTermine #FiscoELeggi #NotizieAuto… - MorelloFederico : RT @maxkava: Ho pagato il bollo auto con PagoPA sull'app IO inquadrando il QR dell'avviso di pagamento: 30 secondi. Non so se devo dire gra… -