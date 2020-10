Truffa del ‘Pacco, doppio pacco e contropaccotto’: in manette suocero e genero di Anzio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pubblicizzavano elettrodomestici su alcuni siti di compravendita on-line, si fingevano corrieri espressi, per consegnare i loro “pacchi” al cui interno però mettevano bottiglie d’acqua al posto dei prodotti ordinati e si facevano pagare in contanti in contrassegno. Questa Truffa 2.0, discendente dalle più vecchie truffe raccontate nel famoso film dei primi anni 90, diretto da Nanni Loy “pacco, doppio pacco e contropaccotto” è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere che, al termine di un’attività d’indagine, hanno arrestato suocero e genero di 63 e 39 anni, entrambi di Anzio e con precedenti, per il reato di Truffa in concorso. Tutto è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pubblicizzavano elettrodomestici su alcuni siti di compravendita on-line, si fingevano corrieri espressi, per consegnare i loro “pacchi” al cui interno però mettevano bottiglie d’acqua al posto dei prodotti ordinati e si facevano pagare in contanti in contrassegno. Questa2.0, discendente dalle più vecchie truffe raccontate nel famoso film dei primi anni 90, diretto da Nanni Loy “e controtto” è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere che, al termine di un’attività d’indagine, hanno arrestatodi 63 e 39 anni, entrambi die con precedenti, per il reato diin concorso. Tutto è ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffa del La truffa del resto in un bar di Marano: così il bandito inganna la cassiera Il Mattino Dichiaravano 'missioni esterne',23 indagati per assenteismo

Le indagini, svolte dai finanzieri della compagnia "Pronto impiego" del comando provinciale, si riferiscono al 2016 e hanno consentito di smascherare la truffa. In finanzieri, durante 45 giorni di ...

Assenteismo all’Aterp di Reggio Calabria, indagati 23 dipendenti

I dipendenti sono accusati di truffa aggravata ai danni dell’Ente. Le indagini, svolte dai Finanzieri reggini che hanno notificato, sono state coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni, ...

