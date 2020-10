Serie A, il programma delle partite dalla 5^ alla 16^ giornata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle partite comprese tra la quinta e la sedicesima giornata di campionato. 5ª giornata ANDATA Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – TORINO Sabato 24 ottobre 2020 ore 15.00 ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24 ottobre 2020 ore 18.00 GENOA – INTER Sabato 24 ottobre 2020 ore 20.45 LAZIO – BOLOGNA Domenica 25 ottobre 2020 ore 12.30 CAGLIARI – CROTONE Domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 BENEVENTO-NAPOLI Domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 PARMA-SPEZIA Domenica 25 ottobre 2020 ore 18.00 FIORENTINA – UDINESE Domenica 25 ottobre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA Lunedì 26 ottobre 2020 ore 20.45 MILAN – ROMA 6ª giornata ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la LegaA ha comunicato le date e gli oraricomprese tra la quinta e la sedicesimadi campionato. 5ªANDATA Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – TORINO Sabato 24 ottobre 2020 ore 15.00 ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24 ottobre 2020 ore 18.00 GENOA – INTER Sabato 24 ottobre 2020 ore 20.45 LAZIO – BOLOGNA Domenica 25 ottobre 2020 ore 12.30 CAGLIARI – CROTONE Domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 BENEVENTO-NAPOLI Domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 PARMA-SPEZIA Domenica 25 ottobre 2020 ore 18.00 FIORENTINA – UDINESE Domenica 25 ottobre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA Lunedì 26 ottobre 2020 ore 20.45 MILAN – ROMA 6ª...

romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - SassuoloUS : ??? Definito il programma della #SerieATIM fino alla 16^ giornata di andata. Scopri come cambia il calendario dei ne… - sportface2016 : #SerieA Annunciati anticipi e posticipi dalla quinta alla sedicesima giornata: il programma di tutte le partite -

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma Sky o DAZN? Calendario e programma tv della quarta giornata di Serie A TUTTO mercato WEB ANTICIPI E POSTICIPI, Le gare viola dalla 5ª alla 16ª

Questo il programma completo della quinta giornata di Serie A con anticipi, posticipi e programmazione TV. La Fiorentina giocherà domenica 25 ottobre alle ore 18:00. 5ª GIORNATA ANDATA - Domenica 25 ...

Anticipi e posticipi Serie A dalla 5ª alla 16ª giornata

La Lega A ha reso nota la programmazione completa della Serie A fino alla 16ª giornata di campionato. Di seguito anticipi e posticipi: 5ª Giornata Andata Venerdì 23 ottobre 2020 […] ...

Questo il programma completo della quinta giornata di Serie A con anticipi, posticipi e programmazione TV. La Fiorentina giocherà domenica 25 ottobre alle ore 18:00. 5ª GIORNATA ANDATA - Domenica 25 ...La Lega A ha reso nota la programmazione completa della Serie A fino alla 16ª giornata di campionato. Di seguito anticipi e posticipi: 5ª Giornata Andata Venerdì 23 ottobre 2020 […] ...