Quarantennale terremoto in Irpinia | D’Amelio | “In Consiglio la mostra di Jodice”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La“Fate presto” a cura di Mimmo Jodice approda inregionale a Napoli. Per tutto il mese di ottobre presso gli uffici del Centro direzionale sarà possibile ammirare una selezione di foto della collettiva di proprietà della Provincia di Salerno ed esposta permanentemente presso Villa d’Ayala a Valva. L’iniziativa ricade all’interno del progetto “In luogo del. Iltrae Alta Valle del Sele”, promosso dall’associazione La Prediletta in collaborazione con la Presidenza delregionale della Campania. Un viaggio in alcuni dei paesi più colpiti daldel 1980, tra le province di Avellino e Salerno, ...

