Premio Nobel 2020 per la chimica a due donne (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Premio Nobel a Emmanuel Charpentier e Jennifer A. Doudna, per aver sviluppato il sistema di editing del genoma Crispr/Cass. Il sistema è in grado di modificare materiale genetico con grande precisione. Attraverso l'osservazione di uno streptococco, hanno studiato il suo sistema immunitario, tracciandone il codice della vita. La biochimica francese Emmanuelle Charpentier e l'americana Jennifer A. Doudna, sono state equamente insignite. La motivazione è stata la seguente: "Per lo sviluppo di un metodo di scrittura di un genoma". La scrittura del genoma è una tecnica molto importante, poiché rende possibile modificare il DNA e praticare terapie nuove, che una volta non sarebbero state possibili. Questa tecnica è capace di riprodurre il codice della vita.

