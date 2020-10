Positivi alla cocaina due bambini di 2 e 5 anni: indagato il padre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due bambini di 2 e 5 anni sono risultati Positivi alla cocaina, a seguito dei controlli effettuati all ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lo scorso maggio, la procura di Firenze aveva aperto delle indagini a carico del padre, un uomo di 39 anni. Di recente la procura ha chiuso le indagini a suo carico, accusandolo di lesioni personali colposo, abbandono di minori, e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Era stata la madre dei bambini a denunciare l’uomo, poiché i bambini avevano strani comportamenti, di ritorno dagli incontri con il padre. I due sono in fase di separazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal pm Giacomo Pestelli, i bambini dovrebbero ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Duedi 2 e 5sono risultati, a seguito dei controlli effettuati all ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lo scorso maggio, la procura di Firenze aveva aperto delle indagini a carico del, un uomo di 39. Di recente la procura ha chiuso le indagini a suo carico, accusandolo di lesioni personali colposo, abbandono di minori, e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Era stata la madre deia denunciare l’uomo, poiché iavevano strani comportamenti, di ritorno dagli incontri con il. I due sono in fase di separazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal pm Giacomo Pestelli, idovrebbero ...

