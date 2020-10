Paura nelle capitali europee | da Bruxelles a Edimburgo si corre ai ripari

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’allarme Covid risuona. Da Madrid a Mosca, i casi crescono e, con l’aumentare della tensione, ricominciano le restrizioni. Le ultime, in ordine di tempo, sono state imposte a. Nella capitale del Belgio, come ha spiegato il ministro-presidente della Regione Rudi Vervoot, è positiva una persona su sette, tra quelle testate. Il dato, tutt’altro che rassicurante, ha portato il governo a chiudere, dall′8 ottobre, i bar per un mese. I ristoranti resteranno aperti, ma al tavolo non potranno sedere più di quattro persone. Eccetto i conviventi. Ogni persona, inoltre, non potrà vedere più di tre persone al mese. Restano esclusi dalla conta i familiari e i colleghi di lavoro. Con una media di 540 contagiati al giorno, ...