Netflix incriminato in Texas per Cuties, è osceno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 07 OTT - Netflix è stato incriminato da un tribunale in Texas per 'Cuties'. Secondo le accuse il film è osceno perché, tra le altre cose, mostra parti intime di minori e non ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 07 OTT -è statoda un tribunale inper ''. Secondo le accuse il film èperché, tra le altre cose, mostra parti intime di minori e non ha ...

