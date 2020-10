Minori | l’incendio della scorsa notte impone la chiusura della via delle vecchie Carterie

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvisa la cittadinanza che la strada carrabile che dalleCartiere conduce a Villamena è chiusa al traffico veicolare per alcuni giorni a causa di un incendio che ieriha interessato gran partestessa zona in via Pioppi. L’ Amministrazione Comunale, coadiuvata dall’ Ufficio Tecnico del Comune di, sta interloquendo con i proprietari per una sollecita messa in sicurezza del fabbricato, per permettere l’aperturastrada e garantire la pubblica incolumità. “Ci scusiamo, soprattutto con gli abitanti del Villaggio Villamena, per il disservizio arrecato , e assicuriamo il nostro impegno per ripristinare quanto prima la percorribilitàstrada in ...