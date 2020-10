Mimmo Rotella e i manifesti strappati

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)– PhotoCredit: webè conosciuto come l’autore dei. Questa sua tecnica innovativa gli ha permesso di farsi largo nella pop art italiana e internazionale, cavalcando l’onda del nouveau réalisme. Avendo vissuto 88 anni, ha potuto vivere appieno l’evoluzione dell’arte del Novecento. Dalle avanguardie alle Biennali, ha vissuto intensamente la sua vita, di artista e di personaggio. La sua testimonianza artistica ha lasciato tracce importanti nel panorama dell’arte italiana, tanto da portarlo a fondare, nel 2000, la Fondazione. Ma vediamo insieme le fermate più importanti del suo percorso. Domenico, detto ...

Il 7 ottobre del 1918 nasce a Catanzaro il grande artista Mimmo Rotella. Domenico emise i primi vagiti in quell'appartamento, posto al numero 1 di Vico delle Onde, che fu per tantissimi anni anche il ...