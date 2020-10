Migranti, rivolta in un centro d'accoglienza ad Agrigento | video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) rivolta ad Agrigento, nel centro di accoglienza di viale Cannatello al Villaggio Mosè, dove circa 65 Migranti hanno lanciato contro le forze dell'ordine reti di letti, estintori, pezzi di vetro delle finestre, pietre e qualsiasi oggetto che potesse ledere. Hanno appiccato anche un incendio dopo aver dato fuoco a dei materassi che hanno provato a lanciare addosso agli agenti. Alcuni avevano finito i 14 giorni di quarantena anti Covid e pretendevano di essere trasferiti in altre strutture. Nella tarda serata è scoppiato il caos. Feriti 3 poliziotti del reparto mobile di Palermo.Migranti Si Buttano In Acqua Palermo Ong NoneLesbo Grecia Brucia Campo Migranti NoneMigranti Lampedusa Altri 26 Migranti sono ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ad, neldidi viale Cannatello al Villaggio Mosè, dove circa 65hanno lanciato contro le forze dell'ordine reti di letti, estintori, pezzi di vetro delle finestre, pietre e qualsiasi oggetto che potesse ledere. Hanno appiccato anche un incendio dopo aver dato fuoco a dei materassi che hanno provato a lanciare addosso agli agenti. Alcuni avevano finito i 14 giorni di quarantena anti Covid e pretendevano di essere trasferiti in altre strutture. Nella tarda serata è scoppiato il caos. Feriti 3 poliziotti del reparto mobile di Palermo.Si Buttano In Acqua Palermo Ong NoneLesbo Grecia Brucia CampoNoneLampedusa Altri 26sono ...

