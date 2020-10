Inter, De Vrij: «Non sarò mai un calciatore sporco» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stefan de Vrij ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, dal ritiro della Nazionale olandese ha rilasciato un’Intervista a Voetbal Primeur dove ha parlato anche del premio ricevuto come miglior difensore dell’ultima stagione di Serie A. «La Lega assegna i premi giudicando la tua stagione e le tue statistiche. È un grande onore, penso sia la conferma del livello raggiunto in Serie A nella scorsa stagione. In campo non sarò mai uno str…, un giocatore ‘sporco’. Per questo sono felice del premio ricevuto, perché l’ho vinto a modo mio. È questo che mi rende più orgoglioso»· Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stefan deha parlato dal ritiro della Nazionale olandese Stefan de, difensore dell’, dal ritiro della Nazionale olandese ha rilasciato un’vista a Voetbal Primeur dove ha parlato anche del premio ricevuto come miglior difensore dell’ultima stagione di Serie A. «La Lega assegna i premi giudicando la tua stagione e le tue statistiche. È un grande onore, penso sia la conferma del livello raggiunto in Serie A nella scorsa stagione. In campo non sarò mai uno str…, un giocatore ‘’. Per questo sono felice del premio ricevuto, perché l’ho vinto a modo mio. È questo che mi rende più orgoglioso»· Leggi su Calcionews24.com

