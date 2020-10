Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate: 'Ho fatto degli errori. Con Elisabetta Gregoraci lesa maestà' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) eliminato dal , spiega i motivi che l'hanno spinto a partecipare al reality e dà il suo giudizio su alcuni coinquilini ancora nella casa, come e . Leggi anche > La partecipazione per lui è stata una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) eliminato dal , spiega i motivi che l'hanno spinto a partecipare al reality e dà il suo giudizio su alcuni coinquilini ancora nella casa, come e . Leggi anche > La partecipazione per lui è stata una ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - 17Zanni : RT @zerowidee: pazzesco tommaso che è entrato come concorrente del grande fratello e ne esce autore #gfvip - akilsauvage : RT @diegozegers: fav se vuoi partecipare al Grande Fratello Gdr organizzato da Akil e me ?? -