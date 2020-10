Google Assistant sbarca sui dispositivi controllabili con lo sguardo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Google Assistant è ora disponibile anche sui dispositivi controllabili con lo sguardo, come quelli realizzati da Tobii Dynavox. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è ora disponibile anche suicon lo, come quelli realizzati da Tobii Dynavox. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

