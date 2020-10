Genoa, nessuno dei positivi è ancora guarito dal coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Genoa, attraverso una nota diffusa agli organi di stampa e ripresa da La Gazzetta dello Sport, ha comunicato che non risulta ancora alcun calciatore negativo al coronavirus tra quelli contagiati negli scorsi giorni. nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato. Come già comunicato si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. In riferimento ai primi dieci giocatori dell’elenco si legge quanto segue. La positività è stata rilevata anche al secondo tampone, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il, attraverso una nota diffusa agli organi di stampa e ripresa da La Gazzetta dello Sport, ha comunicato che non risultaalcun calciatore negativo altra quelli contagiati negli scorsi giorni.dei 17 giocatori giàal test Covid-19 risulta al momento negativizzato. Come già comunicato si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. In riferimento ai primi dieci giocatori dell’elenco si legge quanto segue. Latà è stata rilevata anche al secondo tampone, ...

Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un precedente che obbliga tutti a una ... Ma ci tengo a una precisazione: nessuno di noi fa la stessa vita di un anno fa, nessuno fa le stesse cose. L’idea di ...

Home; News; Italia; Il ministro dello Sport Spadafora ha parlato al Corriere della Sera di Juventus-Napoli: "Non è stato un grande spettacolo. Non si deve fare confusione nell’ ...

