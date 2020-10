Gara 4 NBA Finals 2020: Lakers ad un passo dal titolo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gara 4 delle NBA Finals 2020 ha sconvolto nuovamente gli equilibri della serie. Una partita decisa solo nei minuti finali dalle due triple di Caldwell-Pope e Anthony Davis che hanno spalancato le porte del titolo ai Los Angeles Lakers. Una Gara 4 ricca di emozioni e continui ribaltamenti. Una prestazione superlativa di entrambe le squadre che hanno lottato su ogni singolo rimbalzo. Il primo match point per il titolo sarà dei Lakers che si avvicinano a passo spedito verso il diciassettesimo titolo NBA nella storia della franchigia. Gara 4 NBA Finals 2020: Lakers verso il titolo Una notte che i tifosi dei Los Angeles ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 ottobre 2020)4 delle NBAha sconvolto nuovamente gli equilibri della serie. Una partita decisa solo nei minuti finali dalle due triple di Caldwell-Pope e Anthony Davis che hanno spalancato le porte delai Los Angeles. Una4 ricca di emozioni e continui ribaltamenti. Una prestazione superlativa di entrambe le squadre che hanno lottato su ogni singolo rimbalzo. Il primo match point per ilsarà deiche si avvicinano aspedito verso il diciassettesimoNBA nella storia della franchigia.4 NBAverso ilUna notte che i tifosi dei Los Angeles ...

