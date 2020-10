«Emily in Paris»: la nuova serie Netflix divide il pubblico (e fa arrabbiare i francesi) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come sarebbe stata Carrie Bradshaw, creatura analogica, se avesse avuto tra le mani un profilo Instagram è difficile immaginarlo. Soprattutto perché, nel primo film di Sex and the City, quando aveva l’urgenza di chiamare Mr. Big ma non aveva con sé il suo cellulare, si rifiutò categoricamente di adoperare l’iPhone di Samantha perché «questo non so come si usa». Di certo, però, abbiamo un’idea di come si sarebbe comportata Carrie Bradshaw a Parigi, visto che le ultime due puntate della serie erano proprio dedicate al trasferimento della ragazza in Francia per seguire l’allora compagno Alexandr Petrovsky. Il senso dell’isolamento e dell’ostilità provati da Carrie in terra straniera sono, d’altronde, due degli ingredienti principali di Emily in Paris, la nuova serie firmata da Darren Star, lo stesso di Sex and the City, che segue le ennesime avventure di un’americana a Parigi. https://www.youtube.com/watch?v=FFduXjRP1ig Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come sarebbe stata Carrie Bradshaw, creatura analogica, se avesse avuto tra le mani un profilo Instagram è difficile immaginarlo. Soprattutto perché, nel primo film di Sex and the City, quando aveva l’urgenza di chiamare Mr. Big ma non aveva con sé il suo cellulare, si rifiutò categoricamente di adoperare l’iPhone di Samantha perché «questo non so come si usa». Di certo, però, abbiamo un’idea di come si sarebbe comportata Carrie Bradshaw a Parigi, visto che le ultime due puntate della serie erano proprio dedicate al trasferimento della ragazza in Francia per seguire l’allora compagno Alexandr Petrovsky. Il senso dell’isolamento e dell’ostilità provati da Carrie in terra straniera sono, d’altronde, due degli ingredienti principali di Emily in Paris, la nuova serie firmata da Darren Star, lo stesso di Sex and the City, che segue le ennesime avventure di un’americana a Parigi. https://www.youtube.com/watch?v=FFduXjRP1ig

