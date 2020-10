Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano per le vie di Roma

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)in giro percontra selfie, risate e grande affiatamento. Sguardo conturbante e aria sognante, laè in piena sintonia con il. Al settimanale “Chi” aveva detto: “Mi ritengo single, per ora mi concentro sulla danza, fra tre mesi si vedrà”. Sono molto maschile come fisicità, ho sempre fatto sport come ciclismo, pallavolo, nuoto: i miei muscoli e il mio cervello sono allenati su quello e non mi sono mai fermata più di tanto a pensare alla mia femminilità. E invece a 37 anni è arrivato il momento e ho scoperto che mi piace tantissimo immergermi completamente ...