D’Amore Asl Napoli2 | “Aspettiamo domani per dire che il Napoli è fuori dal rischio focolaio”

Il direttore dell'ASL Napoli2 Antonio D'Amore, è intervenuto in collegamento a Telecapri Onda Azzurra, per tornare sulla questione relativa a Juve-Napoli e alla presunta mancanza degli azzurri nel seguire il protocollo dopo la positività i Zielinski. E dice che il Napoli non ha ancora superato il rischio di essere un focolaio nonostante i tamponi negativi di ieri. Dobbiamo stare attenti ai tamponi che il Napoli effettuerà ogni 2 giorni. Per noi il caso indice è quello di Zielinski, risultato positivo giovedì. Vedremo cosa accadrà tra qualche giorno, almeno sino a giovedì (domani, ndr): solo allora, se non ci saranno altri positivi, tireremo un sospiro di sollievo. Sicuramente la squadra non ...

