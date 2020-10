Crimi, su Stati generali ultima parola a Rousseau (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - "A decidere contenuto e direzione degli Stati generali non saranno le figure apicali del M5s ma un processo partecipato dal basso in cui tutti avranno spazio". È quanto assicura Vito Crimi, in un'intervista al 'Fatto quotidiano'. Il capo politico del M5s conferma che il documento frutto del lavoro degli Stati generali in programma il 7 e l'8 novembre sarà sottoposto al voto di Rousseau e dell'assemblea degli iscritti. Rousseau sarà centrale? "È naturale: è la nostra piattaforma, è lì che votiamo", risponde. Crimi si dice certo che non vi saranno cause tra il Movimento e Davide Casaleggio, perchè "non c'è motivo" ma rifiuta di rispondere a chi gli chiede se ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - "A decidere contenuto e direzione deglinon saranno le figure apicali del M5s ma un processo partecipato dal basso in cui tutti avranno spazio". È quanto assicura Vito, in un'intervista al 'Fatto quotidiano'. Il capo politico del M5s conferma che il documento frutto del lavoro degliin programma il 7 e l'8 novembre sarà sottoposto al voto die dell'assemblea degli iscritti.sarà centrale? "È naturale: è la nostra piattaforma, è lì che votiamo", risponde.si dice certo che non vi saranno cause tra il Movimento e Davide Casaleggio, perchè "non c'è motivo" ma rifiuta di rispondere a chi gli chiede se ha ...

fisco24_info : Crimi, su Stati generali ultima parola a Rousseau: AGI - 'A decidere contenuto e direzione degli Stati generali non… - achene_paolo : RT @LaVeritaWeb: Il reggente annuncia che le consultazioni interne finiranno il 7-8 novembre. In tempo perché le fratture si allarghino di… - giovannitrivel3 : RT @LaVeritaWeb: Il reggente annuncia che le consultazioni interne finiranno il 7-8 novembre. In tempo perché le fratture si allarghino di… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Il reggente annuncia che le consultazioni interne finiranno il 7-8 novembre. In tempo perché le fratture si allarghino di… - noitre32 : RT @LaVeritaWeb: Il reggente annuncia che le consultazioni interne finiranno il 7-8 novembre. In tempo perché le fratture si allarghino di… -