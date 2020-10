Covid-19, sei nuovi positivi a San Martino V.C.: i contagiati salgono a dodici (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – “L’Asl ha appena comunicato che 6 nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19“. E’ quanto si apprende dalla pagina social del comune della Valle Caudina. “Di queste 6 persone, una signora è deceduta qualche giorno fa, per ragioni non legate al Covid-19, mentre per un altro si tratta di una conferma da parte dell’Asl di un tampone positivo somministrato dal laboratorio privato – prosegue il post – inoltre, un altro nostro concittadino positivo al tampone del laboratorio privato è risultati negativo al tampone processato dall’Asl“. “Cogliamo l’occasione per precisare che tra i nuovi positivi non sono coinvolti ragazzi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanValle Caudina (Av) – “L’Asl ha appena comunicato che 6 nostri concittadini sono risultatial test-19“. E’ quanto si apprende dalla pagina social del comune della Valle Caudina. “Di queste 6 persone, una signora è deceduta qualche giorno fa, per ragioni non legate al-19, mentre per un altro si tratta di una conferma da parte dell’Asl di un tampone positivo somministrato dal laboratorio privato – prosegue il post – inoltre, un altro nostro concittadino positivo al tampone del laboratorio privato è risultati negativo al tampone processato dall’Asl“. “Cogliamo l’occasione per precisare che tra inon sono coinvolti ragazzi ...

