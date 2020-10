Benevento, infortunio per Moncini: opportunità per Lapadula? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) infortunio Moncini – Arrivano brutte notizie per il fantacalcio e Filippo Inzaghi. L’allenatore del Benevento, infatti, per un po’ dovrà rinunciare a Moncini. Dopo l’infortunio nella sfida col Bologna che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco, ieri Gabriele Moncini è stato sottoposto a risonanza magnetica. La risonanza ha evidenziato l’entità del problema: si tratta di una lesione all’adduttore che lo terrà fermo almeno tre settimane. L’attaccante quindi salterà la sfida contro la Roma in programma il 18 e proverà a tornare con il Napoli il 25 (difficile), altrimenti lo farà il 28 con l’Empoli in Coppa Italia o a novembre. Questo vuol dire che ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Arrivano brutte notizie per il fantacalcio e Filippo Inzaghi. L’allenatore del, infatti, per un po’ dovrà rinunciare a. Dopo l’nella sfida col Bologna che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco, ieri Gabrieleè stato sottoposto a risonanza magnetica. La risonanza ha evidenziato l’entità del problema: si tratta di una lesione all’adduttore che lo terrà fermo almeno tre settimane. L’attaccante quindi salterà la sfida contro la Roma in programma il 18 e proverà a tornare con il Napoli il 25 (difficile), altrimenti lo farà il 28 con l’Empoli in Coppa Italia o a novembre. Questo vuol dire che ...

