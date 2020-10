Appalti, De Micheli festeggia l’aumento delle gare in agosto. Ma nei primi otto mesi 2020 è calato sia il numero sia il valore: ecco i dati (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La macchina degli Appalti pubblici è ancora ingolfata. In attesa che il decreto Semplificazioni convertito in legge a inizio settembre faccia sentire i suoi effetti, e il governo nomini i commissari per le opere strategiche individuate dal ministero delle Infrastrutture, poco si muove. Nei primi otto mesi del 2020, complice ovviamente il lockdown, i bandi di gara per lavori pubblici e servizi sono diminuiti di più del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il valore complessivo messo a gara è di 22,4 miliardi, il 4% in meno rispetto ai 23,4 miliardi dei primi otto mesi 2019 (dati Cresme). La cartina di tornasole su quanto effettivamente si stia lavorando nei cantieri è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La macchina deglipubblici è ancora ingolfata. In attesa che il decreto Semplificazioni convertito in legge a inizio settembre faccia sentire i suoi effetti, e il governo nomini i commissari per le opere strategiche individuate dal ministeroInfrastrutture, poco si muove. Neidel, complice ovviamente il lockdown, i bandi di gara per lavori pubblici e servizi sono diminuiti di più del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ilcomplessivo messo a gara è di 22,4 miliardi, il 4% in meno rispetto ai 23,4 miliardi dei2019 (Cresme). La cartina di tornasole su quanto effettivamente si stia lavorando nei cantieri è il ...

