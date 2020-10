Adua Del Vesco e quel like di Eva Grimaldi: “Ecco perché ho cancellato il commento…” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Eva Grimaldi intervistata da Chi Magazine, oltre a svelare tutti i dettagli della storia d’amore tra lei e Gabriel Garko, ha anche parlato di Adua Del Vesco, dopo averle levato su Instagram sia un like ad una foto che un commento a favore. Adua Del Vesco e quel like di Eva Grimaldi: “Ecco perché l’ho... L'articolo Adua Del Vesco e quel like di Eva Grimaldi: “Ecco perché ho cancellato il commento…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Evaintervistata da Chi Magazine, oltre a svelare tutti i dettagli della storia d’amore tra lei e Gabriel Garko, ha anche parlato diDel, dopo averle levato su Instagram sia unad una foto che un commento a favore.Deldi Eva: “Ecco perché l’ho... L'articoloDeldi Eva: “Ecco perché hoil commento…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

