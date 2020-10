Addio Eddie van Halen | il chitarrista è scomparso a 65 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un tremendo lutto ha scosso il mondo della musica mondiale: è mortovan. Lo storico, leader e fondatore dei Van, aveva 65. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i familiari attraverso i social. Come riferito da Repubblica, l’artista era ricoverato al St. John’s Hospital a Santa Monica, in California. Con lui al momento della morte c’erano la moglie Janie, il figlio Wolfgang e anche il fratello maggiore, il batterista Alex. Da quanto risulta, nelle ultime 72 ore il tumore al collo con cui combatteva dasi era propagato fino al cervello. Leggenda del rock, e stavolta il termine non è usato a caso,è stato probabilmente il...