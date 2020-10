Vidal può essere l’arma in più per l’Inter e per Conte (Di martedì 6 ottobre 2020) Arturo Vidal si è già preso l’Inter Nemmeno il tempo di arrivare a Milano, sponda nerazzurra, che Arturo Vidal è già un punto importante della seconda Inter di Antonio Conte. “Se è vero che la nuova filosofia del bel gioco è l’indirizzo che ha scelto di proporre l’allenatore ai suoi giocatori, è altrettanto vero che non certo in tutte le partite si può pensare di costruire 8-10 occasioni da rete. E allora, nelle sfide più bloccate, le chance per azzannare l’avversario e stenderlo devono essere colte, senza rimandare l’appuntamento”. “In questo senso può far da guida uno come Arturo Vidal, uno abituato a gestire momenti importanti, avendoli vissuti. Ed esperto al punto giusto, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Arturosi è già preso l’Inter Nemmeno il tempo di arrivare a Milano, sponda nerazzurra, che Arturoè già un punto importante della seconda Inter di Antonio. “Se è vero che la nuova filosofia del bel gioco è l’indirizzo che ha scelto di proporre l’allenatore ai suoi giocatori, è altrettanto vero che non certo in tutte le partite si può pensare di costruire 8-10 occasioni da rete. E allora, nelle sfide più bloccate, le chance per azzannare l’avversario e stenderlo devonocolte, senza rimandare l’appuntamento”. “In questo senso può far da guida uno come Arturo, uno abituato a gestire momenti importanti, avendoli vissuti. Ed esperto al punto giusto, ...

ZZiliani : Si può dire che Immobile con un gesto inutile si è preso un rosso che da regolamento ci sta; e che Vidal, rimasto a… - Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - _intermagazine : Vidal può essere l’arma in più per l’Inter e per Conte - marcofrigo4 : @InterCM16 Curiosità: ma lo sai che causa Covid non ci sono soldi vero? Non si può far mercato senza soldi e noi ab… - FcInterNewsit : GdS - Conte prepara il derby come un esame di maturità. Manca killer-instinct, Vidal può aiutare -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal può