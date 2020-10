Vanessa Scalera, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice (Di martedì 6 ottobre 2020) Vanessa Scalera è un’interprete teatrale, televisiva e cinematografica molto apprezzata dal grande pubblico. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Vanessa Scalera è l’attrice nota principalmente per aver interpretato Imma Tataranni, alias la versione femminile del Commissario Montalbano, in tv su Rai 1 in prima serata. Conosciamo più da vicino questa professionista … L'articolo Vanessa Scalera, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 ottobre 2020)è un’interprete teatrale, televisiva e cinematografica molto apprezzata dal grande pubblico. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.è l’attrice nota principalmente per aver interpretato Imma Tataranni, alias la versione femminile del Commissario Montalbano, in tv su Rai 1 in prima serata. Conosciamo più da vicino questa professionista … L'articolo, chi è: età,dell’attrice è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Stasera in Tv oggi 6 Ottobre 2020: Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni - #Stasera #Ottobre #2020: #Vanessa… - MusicStarStaff : CS_Su Rai1 “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore” “I giardini della memoria” con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso - infoitcultura : Imma Tataranni, chi è Vanessa Scalera: età, compagno, Instagram e dove l’abbiamo già vista - infoitcultura : Vanessa Scalera – chi è l’attrice che interpreta Imma Tataranni, età, carriera e vita privata - adorvstark : @jaimelsnnister Off topic: devi assolutamente recuperare quel gioiellino di Imma Tataranni solo per il duo pazzesc… -